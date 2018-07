HIF:s skuld till kommunen växer - över två miljoner kronor: "Är inte överens"

Helsingborgs IF går som tåget i superettan med spetsvärvningar i sommar i form av svenske landslagskaptenen Andreas Granqvist och Rasmus Jönsson och är just nu placerat på andraplats, vilket i dagsläget innebär uppflyttning till allsvenskan. Däremot ser det, enligt en genomgång av HD, inte lika ljust ut ekonomiskt.

Tidningen skriver att föreningen har en skuld på över två miljoner kronor till kommunen, främst med anledning av att HIF inte vill betala hyra till kommunen för arenan Olympia. Det handlade om 1,7 miljoner kronor, men efter en inbetalning i dagarna, numera 1,6 miljoner kronor. Dessutom gäller det även obetalda fakturor på över 420 000 kronor för driften av arenan så som el, fjärrvärme, vatten, larumutryckningar och reparationer.

HIF anser sig inte behöva betala hyra till kommunen, då föreningen anser att kommunen är skyldig klubben 2,3 miljoner kronor för driftkostnader av arenan och inventarier, som kommunen ska ha övertagit, men inte betalat för.

- Jag kan inte säga att vi är överens med staden om att vi inte ska betala. Men jag har inte heller upplevt att staden har knutit nävarna för att få oss att betala. Utan jag upplever att vi har en diskussion, säger HIF:s ordförande Krister Azelius till tidningen.

Däremot håller inte kommunen med om föreningens resonemang. Helsingborgs kommuns fastighetsdirektör Fredrik Hjort anser att föreningen borde betala fakturorna, även om kommunen kommer att betala vissa kostnader för föreningen. Däremot handlar inte den summan om 2,3 miljoner kronor, i stället om mellan en halv och en miljon kronor.

- De har ett antal fordringar på oss och de ska vi ersätta HIF för, säger Hjort till HD.

Vidare skriver tidningen även att klubben, under de 22 senaste månaderna, har betalat in arbetsgivaravgifter och skatt försent till Skatteverket, vilket totalt har resulterat i 370 000 kronor i föreningsränta, samtidigt som föreningen också under det senaste året inte ska ha betalat privata leverantörer i tid, vilket gjort att leverantörerna vänt sig till kronofogden. I det fallet ska dock 19 av 20 betalningsförelägganden vara betalda i dag.

HIF kommer efter sommaren att ha fortsatta diskussioner med kommunen om hur parterna ska hantera skulden och ersättningen från kommunen till föreningen.