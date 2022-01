Kan tänka sig att bli ordförande igen - men vill inte ställas mot någon: "Inte sådan smuts"

Efter att ha varit anklagad för omfattande ekonomisk brottslighet så friades Daniel Kindberg av Hovrätten i början av december.

Mellan 2010 och 2018 var han ordförande i Östersunds FK, och nu vill flera av klubbens medlemmar ha tillbaka honom, något som man har meddelat valberedningen.

Men det är inte något som överraskar Kindberg.

- Det har jag vetat om i många år, att många vill att jag ska komma tillbaka. Så det är ingen jättenyhet för mig. Jag har blivit uppringd, fått sms och mejl från många som har sagt att man har eller ska nominera mig. Det är ju snällt. Jag blir glad över det förtroendet som folk visar mig, säger han till Fotbollskanalen.

Kindberg kan tänka sig att återvända till ÖFK, men då måste några saker till.

- Det måste i så fall föregås av en bra diskussion med investerarna vad man vill med sitt stöd till ÖFK. Sedan kommer jag naturligtvis inte att stå på ett årsmöte om min person och plats, det kommer jag aldrig att gå med på. Sådan smuts är jag inte med i. Det är de viktigaste faktorerna. Jag vet vad spelarna vill. Jag har alltid haft deras förtroende, i hela mitt liv, och jag förutsätter att det är grundmurat, säger han.

Hur viktiga är investerarna för dig?

- Man har ju lånat 15 miljoner av Skatteverket och ska betala tillbaka 24 miljoner till investerare. Så man ska betala tillbaka cirka 40 miljoner. Är man då i superettan och har tio-tolv spelare, då är det ju viktigt att se hur illa det egentligen är, säger han och fortsätter:

- Investerarna har varit fantastiska som under två år pumpat in 24 miljoner. Det är otroligt i en klubb och stad som Östersund. Så man måste ju ha en dialog med investerarna, för deras medverkan är viktig i förlängningen. I det katastrofala läget som klubben är i nu med det ekonomiska, sportsliga och organisatoriska så måste man i så fall få möjlighet att se vad man ska ge sig in i.

Det här med att du inte ställer upp i en kamp mot någon annan person - varför?

- Jag har alltid sagt att jag inte ställer mig upp på årsmötet mot någon annan. Jag hade både trott och förväntat mig att hela styrelsen skulle avgått i höstas. Men jag tänker inte smutsa ner mig genom att ställa upp i något parallellspår, det är inte min stil.

Bert-Ove Svande säger att han och övriga i valberedningen har träffat och intervjuat en del personer som har föreslagits. Har du varit på någon intervju?



- Hahaha, ja. Absolut. Svande är en toppenkille som jag har känt i 30 år. Det är klart att jag skulle. Jag har inga problem med det, säger Kindberg.

Har du någon känsla om hur valberedningen ser på dig?

- Nej, inte en aning. Vi får se. Men alla vet att jag har ett stort ÖFK-hjärta och har en gång byggt upp klubben till att vara en klubb att räkna med, som den var 2018. På tre år har den raserats på ett sätt som saknat motstycke i allsvenskans historia. Sedan är jag inte rädd för motgångar.

- Men det är många förutsättningar som måste vara okej om jag ska tillbaka. Det är många frågor som man måste få svar på om man ska ta på sig en sån utmaning. Där är vi inte just nu. Men jag är stolt över stödet jag får från fotbollssverige.