Klart: Norrbys match skjuts upp efter brand i Borås

Sent under fredagskvällen drabbades ett matbutik i Borås av en kraftig brand. Branden bekämpas fortfarande och röken har spridits. Superettan-matchen mellan Norrby IF och AFC Eskilstuna skulle spelats 13.00.

Under lördagsmorgonen sa Viktor Fritzon, räddningsledare, följande till Borås Tidning:

- Vi kommer inte att sätta något förbud men hade jag varit elitidrottsman hade jag inte velat springa i den svarta röken. Jag tror inte att det kommer bli någon match men det är upp till dem att bestämma det.

Vid 14-tiden kom sedan besked om att matchen skulle spelas 19.00. Om matchen inte kan spelas under lördagen skjuts den upp till söndagen. Någon avsparkstid är ännu inte bestämt om det skulle ske.

UPPDATERING: Vid 16:20 på lördagen meddelade Norrby att matchen skjuts upp till 14:00 på söndagen.