Klart: Seger lämnar Örebro

Efter fyra säsonger och 124 tävlingsmatcher lämnar nu mittfältaren David Seger Örebro SK. Kontraktet med Ösk löpte inte ut, men i Segers avtal fanns en option med möjlighet att bryta efter säsongen 2023.

Den optionen har David Seger nu valt att aktivera vilket innebär att han lämnar klubben, meddelar Örebro på sin hemsida.

24-årige Seger vill rikta ett stort tack för sin tid i klubben.

- Det har varit otroligt roliga och lärorika år för mig i ÖSK. Jag kom från division ett och har växt både som fotbollsspelare och person här. Jag vill tacka alla tränare som gett mig så stort förtroende. Jag vill även tacka mina lagkamrater som också blivit mina nära vänner och alla andra i klubben som varit helt fantastiska. Slutligen vill jag tacka alla supportrar som varit fantastiskt stöttande under alla år, även i de tuffa perioderna. Jag önskar klubben stort lycka till framöver och jag hoppas att våra vägar kan korsas igen någon dag, säger Seger till klubbens hemsida.

Annons

David Seger kom till Ösk från Sollentuna FK inför säsongen 2020 och under sin debutsäsong stod han för tre mål och fem assist i Allsvenskan. Därefter har han haft en fast startplats under sina totalt fyra säsonger i klubben och under 2023 var han en av två lagkaptener i laget.

Örebro slutade på en elfteplats i superettan säsongen 2023.