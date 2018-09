La av för fem år sedan - comeback som 44-åring: "Det får räcka med en match"

Mattias Hugosson har inte spelat fotboll sedan 2013. Då tackade veteranen för sig efter 16 säsonger i Gefle IF. Visserligen var han tillbaka säsongen efter på IFK Göteborgs bänk som reservmålvakt, men annars har det inte blivit några fler framträdanden – fram till i går.

Efter att August Strömberg gått sönder mot Falkenberg och Viktor Frodig drabbats av en hjärnskakning var inte målvaktsalternativen för Gefle särskilt många. Då fick Mattias Hugosson, som numera är målvaktstränare i klubben, snöra på sig skorna igen.

- Det kändes konstigt såklart. Jag har ju inte gått och tänkt på att båda målvakterna skulle skada sig. Jag slutade för fem år sedan och har inte tränat särskilt mycket. Man har ju tappat tajming och jag var lite orolig inför matchen. Men det var kul! säger målvakten till Fotbollskanalen och fortsätter:

- Jag försökte bara lägga fokus på att prata mycket och höras bakifrån för att få stopp på dem tidigt och inte låta dem skjuta utifrån. Annars tänkte jag att jag skulle hålla mig cool och hitta känslan, säger Hugosson.

Veteranen sattes på prov ett par gånger i matchen, bland annat parerade han ett hårt skott av Jesper Modig och i slutet av matchen räddade han Johan Palmqvists avslut efter att Varberg-spelaren ryckt sig loss i straffområdet.

- Jag trodde att de skulle lägga in bollen fler gånger mot mål. Hade jag varit motståndare och sett att motståndarkeepern inte stått på fem år så hade kanske jag valt att lägga in bollen mer mot målet. Jag trodde de skulle mata in mot mig, men det gjorde det inte och det tackar jag för, säger Hugosson.

Men Hugosson fick inte hålla nollan i sin comeback. I början av matchen tog Gefle ledningen genom Admir Bajrovic. Men en kvart före halvtid kvitterade Varberg då Perparim Beqaj chippat in 1-1. Trots att Gefle spelade med en man mindre efter att Netan Sansara fått rött kort så kunde GIF vinna efter att Bajrovic gjort sitt andra för dagen. Mattias Hugosson är till freds med sin comeback, även om han fick se sig överlistad en gång.

- Jag är helt klart nöjd. Jag tyckte att jag kom lite fel på deras mål, men han kanske hade gjort mål ändå. Jag tänkte att han skulle gå på ett tillslag eftersom han var så nära, men då tog han emot och jag tog något felsteg. Man vill alltid mer, men det stämde absolut bra med försvaret och så där.

Men även om målvakten kom tillbaka och gjorde Gefle till vinnare igen så vill han helst se att Frodig och Strömberg snart är tillbaka i spel.

- Det hoppas jag verkligen. Vårt läkarteam får jobba hårt för att få dem i slag igen. Jag har gjort en match nu och det får räcka, tycker jag.

Finns det möjlighet att du får stå även nästa match?

- Jag har inte ens orkat tänka tanken än. Jag räknar med att de är tillbaka, avslutar Hugosson.