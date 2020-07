Lawan utanför matchtruppen hela säsongsinledningen: "Tuff konkurrenssituation"

Rawez Lawan kom till Dalkurd inför säsongen 2016 och är en av klubbens mest meriterade spelare, med bland annat 78 allsvenska matcher och 136 matcher i den danska ligan på meritlistan.

Under den förra säsongen var Lawan en startspelare i Dalkurd under större delen av säsongen, men under årets säsongsinledning av superettan har mittfältaren inte varit med i matchtruppen en enda gång för Uppsala-klubben.

- Han är med och tränar och har tränat på jättebra. Han var sjuk en vecka nu, men annars är det inga konstigheter. I det här fallet som i alla andra fall så har vi ett tränarteam som tar ut det bästa laget till varje match. Det är fler spelare som är utanför truppen och det gäller att prestera på träningarna, säger Dalkurds sportchef Gazmend Bahtiri till UNT.

På UNT:s fråga om Lawan är nära att komma med i matchtruppen säger Bahtiri:

- Jag tycker att vi har gjort en bra säsongsinledning spelmässigt och förtjänar mer poäng. Det är inte lätt att slå sig in och de som har spelat har gjort det väldigt bra. Vi har varit bättre än motståndarna i fem av våra sex matcher och det är en tuff konkurrenssituation.

Lawan själv vill inte kommentera sin situation.

- Jag har lärt mig att om man får en fråga så ska man svara ärligt på den och därför väljer jag att inte svara på frågan om min situation, säger han till UNT.

Dalkurd ligger just nu på elfte plats i superettan med sex poäng på de sex första omgångarna. I dag ställs Dalkurd mot Ljungskile på bortaplan, även denna gång står Rawez Lawan utanför matchtruppen.