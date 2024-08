MFF-lånet Peter Gwargis lämnar ÖSK

IF Brommapojkarna

Det var i slutet på mars som MFF bekräftade att man lånade ut Peter Gwargis, 23, till Örebro SK i superettan.

- Peter behöver kontinuerlig speltid som i nuläget är svår för honom att få här i Malmö. Ur det perspektivet är det här en bra lösning för alla parter och vi önskar Peter stort lycka till den kommande säsongen, sa MFF:s sportchef Daniel Andersson då.

Han skrev på ett säsongslångt avtal - som nu bryts i förtid, skriver Nerikes Allehanda.

I en intervju med tidningen bekräftar ÖSK:s tränare Christian Järdler att den offensive mittfältaren lämnar klubben - och att han är i dialog med en ny klubb.

- Han blev bortplockad ur matchtruppen på grund av att han är i dialog med en annan klubb. Jag kan inte säga så mycket mer än så eftersom han inte är vår spelare, säger tränaren Christian Järdler till tidningen.

Han fortsätter:

- Det här var ett möjligt scenario. Det är ju så med lånade spelare. Sedan har väl Peters tid i ÖSK varken blivit som han eller vi hoppades. Det här var någonting som jag fick reda på igår, säger han.

Expressen tror sig samtidigt veta vilken klubb han är i dialog med.

Den svenska tidningen skriver att Gwargis är i dialog med Duhok FC i Irak. Duhok vill ha in honom i laget per omgående, då man behöver spelare med ett inhemskt pass. Klubbarna är dock ej ännu överens, men parterna har hopp om att färdigställa transfern under den närmaste veckan.

Det blev totalt 15 superettan-framträdanden och ett mål i ÖSK-tröjan för Peter Gwargis. I MFF har han gjort fem A-lagsframträdanden.