Norrby-tränaren sticker ut hakan: "Ska vara kaxigt ödmjuk - vilket jag gillar"

Efter en jämn slutstrid under förra årets säsong, slutade Norrby IF fyra i superettan bakom Helsingborgs IF, som via kval mot Halmstads BK tog sig till allsvenskan. Det enda som skilde Borås-laget från skåningarna var sämre målskillnad, men huvudtränare Mak Lind har grämt sig tillräckligt över utfallet.

- Jag tycker vi gjorde en jäkligt bra säsong, konstaterar han inledningsvis.

Vad som ligger bakom att laget gjorde det framgångsrikt i fjol och under början på 2022 var nära att ta sig vidare från gruppspelet i svenska cupen? Den forne allsvenske spelaren betonar bland annat betydelsen av att spelarna har samma mål.

- Vi jobbar jättehårt hela tiden. Vi har en tydlig struktur på hur vi vill göra saker, oavsett om det är på eller utanför planen. När det kommet till gruppdynamiken vill vi se till människan och att gruppen drar åt en och samma riktning. Det är viktigt för mig att spelarna vill samma sak samtidigt.

Han fortsätter:

- För mig är fotboll fem grundpelare: taktik, teknik, fysisk, det mentalt och det sociala. När det kommer till det taktiska är det inte många som slår mig på fingrarna. Sedan handlar det om att se att det är människor vi jobbar med och att utveckla dem. Spelarna ska nästan känna: "Det här är vad vi i gruppen vill, inte vad tränaren vill."

I år, vad kan man förvänta sig av Norrby?

- Lyssnar man på Robert Laul (journalist på Göteborgs-Posten) ska man inte förvänta sig mycket alls. Han menar att ekonomi styr fotboll, så var vi hamnar beror på hur man räknar, säger Mak Lind skämtsamt.

Sätter sportchef Lasse Nilsson stor press på dig att göra det bra efter de fina resultaten?

- Vi sätter stor press på oss själva. Jag är en vinnare; jag älskar att vinna. Man går in med inställningen att man ska vinna fotbollsmatcher - det vore jävligt om man var nöjd med att vinna varannan match. Det är loser-stämpel att gå in med ett sådant mindset.

Pjäser som var bärande under fjolåret, exempelvis målsprutan Dijan Vukojevic, har lämnat Norrby. Det kommer kräva att andra kliver fram, menar Lind.

- Nu är fyra startspelare borta. De ska nu ersättas i form av både poäng och prestationer på planen. Jag har en fin trupp, så det ska bli spännande.

Bortom den säsong som nu stundar ser dock Mak Lind en gedigen tränarkarriär framför sig. Dessutom hävdar han att den kan komma att bli mer framgångsrik än hans karriär som spelare, som bland annat innehöll en sejour i Kina och ett gäng säsonger i Halmstad.

- Nu ska jag vara kaxigt ödmjuk, vilket jag gillar att vara. Jag var en medioker fotbollsspelare, som ändå tog sig upp till allsvenskan och blev lagkapten för Häcken i några år. Där kände jag att det fanns en begränsning i hur långt jag kunde nå, men det känns annorlunda nu. Jag tycker inte det finns några begränsningar; det handlar om timing och tillfälligheter. Det är fantastiskt att få hålla på med det här på heltid och jag ser en lång karriär framför mig.