Offensivrockad i HIF - Dahlberg förklarar: "Jäkligt intressanta egenskaper"

Superettanklubben meddelade en förstärkning av det mer udda slaget under onsdagen. Helsingborg har nämligen värvat Milan Silva Rasmussen från den danska tredjeligan. Den 20-årige vänsteryttern gjorde sju mål och tre assister på 16 matcher med Hellerup i höstas, och är fostrad i Köpenhamnsklubben B.93.

Danskbrassen blir HIF:s tredje nyförvärv efter anfallaren Taylor Silverholt och mittbacken Wilhelm Nilsson. Mikael Dahlberg, sportslig ansvarig i Helsingborgs IF, förklarar den senaste värvningen.

- Och i dagsläget tittar vi inte på fler offensiva spelare, om inte något skulle hända. Där är vi just nu, sedan vet man aldrig vad som händer. Just nu är vi nöjda med att ha tagit in Milan.