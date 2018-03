Officiellt: AFC värvar Buya Turay-ersättare från Helsingborg

AFC Eskilstunas anfallsstjärna Mohamed Buya Turay lämnade under fredagen klubben för allsvenska nykomlingen Dalkurd.

Det tog dock inte lång tid för klubben att hitta en ersättare.

Under lördagsförmiddagen presenterades Helsingborgs anfallare Oke Akpoveta för klubben. 26-åringen har skrivit på ett tvåårskontrakt.

- Vi har fört en dialog med spelarens rådgivare under en period. Nu äntligen föll alla bitar på plats, säger vd:n, Azad Budak till klubbens hemsida.

Akpoveta stod för åtta mål i superettan förra säsongen, men hade hade en tung höst där han kämpade med en knäskada. Nu hoppas AFC få igång anfallaren.

- Med Oke får vi in en etablerad anfallare som vi känner till väldigt väl. Han är en stark spelare som har ett sinne för mål. Dessutom jobbar han hårt för laget och är duktig i boxen. Vi känner oss väldigt nöjda med att vi har kunnat landa honom och han kommer att bidra med mycket, fortsätter Budak.

Akpoveta har under vintern varit på väg bort från HIF och besökte så sent som för ett par veckor sedan norska Mjöndalen IF. Men nu blir det alltså en flytt till Eskilstuna för den tidigare, Dalkurd- och Frej-spelaren.