Officiellt: Efter skadan - Öster kontrakterar målvakt

Östers IF föll under tisdagen mot Gais med 3-2 på bortaplan i superettan. I slutet av matchen skadade sig förstemålvakten Damir Mehic, som under onsdagskvällen genomför en magnetröntgen. I väntan på resultatet av den har nu Öster gjort klart med en ny målvakt, Robin Malmkvist, 33.

Malmkvist har en bakgrund i Öster och lade efter säsongen 2019 handskarna på hyllan, men gör nu alltså comeback för ett korttidskontrakt med föreningen till den 20 juni. Han kommer att agera "backup i laget och vara en viktig kugge i träningsmiljön".

- Det har gått oerhört fort, fick ett samtal på morgonen idag och vet att det blev en knepig situation för laget just nu träningsmässigt. Får vara med, gnugga hårt med Victor på träningsplanen och se till så att han är redo inför matcherna, säger han i en kommentar på Östers hemsida och fortsätter:

- Utöver det så känns kul att vara tillbaka i föreningen och som jag har starka känslor för. Ska desutom bli kul att få chansen att backa upp Victor som i mitt tycke är en fantastiskt talangfull målvakt.

Östers chefstränare Denis Velic:

- Först och främst är vi tacksamma att "Robban" ställer upp i det här läget. Ett stort Österhjärta och han förstår vårt prikära läge, där han är beredd att ställa upp som en backup till oss. Det är viktigt att vi får in en målvakt redan i träning under morgondagen. Detta ger oss ett bättre läge i takt med att vi väntar på svar från Damirs magnetröntgen där vi förhoppningsvis får bra svar som ger oss en plan att arbeta utefter.

Öster är på fjärde plats i tabellen och ställs härnäst mot Gif Sundsvall hemma på tisdag i nästa vecka i superettan. I Mehics skadefrånvaro lär Victor Stulic, som hoppade in mot Gais, vakta Smålandslagets mål.