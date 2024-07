Officiellt: Ekblom ny klubbchef i Degerfors

I april meddelade Degerfors IF:s tidigare klubbchef Lars Weman att han kliver åt sidan.

Och nu är näste klubbchef presenterad. Det blir Joakim Ekblom, som senast kommer från ett rektorsuppdrag i Åmåls kommun.

- Det känns fantastiskt roligt att få vara här och att jag fått det här uppdraget. Det känns både hedrande och jättespännande, säger Joakim till klubbens hemsida, och fortsätter:

- Tidigare har jag framför allt jobbat inom skolvärlden. Jag är utbildad lärare inom idrott och teknik. De senaste tio åren har jag arbetat som rektor. Nu senast på en skola i Åmål.

Han avslutar:

- Just nu ser jag mest fram emot att få lära känna föreningen, människorna i den och runtomkring den. Att få komma till Degerfors och verkligen sätta mig in i vad Degerfors IF är, utöver det jag redan har koll på. Fotboll älskar jag och har alltid gjort, så det är med stort engagemang som jag ser fram emot det här uppdraget.

Degerfors ligger på en tredjeplats i superettan.