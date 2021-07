Officiellt: Gais värvar två forwards

I helgen startar superettan upp igen efter ett par veckors uppehåll. Och inför omstarten presenterar nu Gais två nyförvärv.

Vilka det rör sig om? Jonas Lindberg och Simon Alexandersson.

Bägge spelarena är forwards och sejouren i Gais är Lindbergs tredje.

- Jonas har utmärkt spelförståelse, är smart i sina löpningar, har bra tajming i allt hand gör och förmåga att sätta upp lagkamrater i fina lägen. Det här är en spelare med egenskaper som gör att han kan sätta prägel på våra matcher framöver, säger Gais sportchef Niklas Karlström om Lindberg.

Karlström om Alexandersson:

- Sedan Ricky Yarsuvat fick ett bakslag i sin rehab tidigare under våren har vi sökt efter en mer etablerad och erfaren “nia” som är i form för att kunna bidra per omgående. Simon Alexandersson passar bra in på den beskrivningen och när han lite oväntat blev ledig just före uppehållet så anmälde vi vårt intresse. Han har varit på Gaisgården och tränat med oss och visat att han gärna vill vara en av Atleterna.

Både Lindbergs och Alexanderssons kontrakt är skrivna säsongen ut.

Lindberg har utöver spel i Gais och representerat klubbar som Sirius, Ljungskile och norska Sarpsborg. Alexandersson har i sin tur spelat för bland annat Öster, Dalkurd och Brage.