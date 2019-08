Officiellt: Krislaget BP värvar brasse - ansluter från estnisk klubb

Brommapojkarna blev i fjol nedflyttat via kvalspel från allsvenskan och är nu placerat sist i superettan och riskerar andra nedflyttningen på två år till division 1. Stockholmsklubben förstärkte i måndags ledarstaben med Kjell Jonevret, samt Benny Lekström som ny målvaktstränare - och presenterar nu även ett nyförvärv till spelartruppen.

BP meddelar att brasilianske anfallaren Liliu (Ellinton Antonio Costa Morais) ansluter till klubben för ett kontrakt över säsongen 2020. Den 29-årige anfallaren kommer senast från spel i estniska klubben Nömme Kalju, som är placerat på fjärdeplats i Estlands högstaliga.

- Jag har hittat en plats närmare mål och jag har ett bra luktsinne för att hitta chanser till mål, säger brassen i en kommentar på föreningens hemsida.

BP-managern Roberth Björknesjö om nyförvärvet:

- Vi har haft ett behov av ytterligare en tydlig anfallare i truppen, en målgörare som ger oss målen som avgör matcher till vår fördel, säger Björknesjö och fortsätter:

- I Liliu får vi en fysisk, stark och jobbig anfallare som kommer skapa oreda för våra motståndare.

Brassen är redan igång i träning med laget, men däremot inte spelklar till nästa möte med Trelleborgs FF, då BP väntar på "internationellt speltillstånd, samt arbetstillstånd från Migrationsverket".

Liliu är under den här säsongen noterad för nio mål och sex assist på 20 ligamatcher och totalt noterad för 61 mål och 31 assist på 82 matcher under sin sejour i Estland. Anfallaren kom under 2017 till Nömme Kalju från Gzira United och Malta, men har även bland annat spelat fotboll på seniornivå på Cypern, i Israel, i Belgien och i Brasilien.