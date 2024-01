Officiellt: Öster värvar Aliev

Tidigare IF Elfsborg-forwarden Alibek Aliev, 27, har under de senaste åren spelat med FC Trollhättan, men är nu tillbaka i svensk elitfotboll igen.

Under måndagen meddelar superettan-klubben Östers IF att Aliev ansluter för ett kontrakt som sträcker sig över två år - efter 26 mål på 28 matcher i ettan under 2023.

- Jag är väldigt glad över att allt äntligen är klart. Jag har haft anbud från både allsvenskan och utlandet men när jag träffade Öster och fick klubben presenterad för mig och vad man ville så visste jag direkt att det var här jag vill spela, säger han på Östers hemsida.

Sportchefen Vito Stavljanin:

- Vi får en stor, stark och snabb anfallare som stått för en imponerande målproduktion under de senaste åren. I våra samtal har han visat att han verkligen vill spela i Öster vilket är något som vi värdesätter högt. Han kompletterar vår befintliga anfallsbesättning på ett bra sätt och det skall bli spännande att se honom tillsammans med laget i veckan.

Aliev har även en bakgrund med spel i Varbergs Bois, Örgryte IS, Dalkurd FF, Gais, ryska CSKA Moskva och finländska Jaro.