Officiellt: Rasmus Jönsson lämnar Helsingborg

Helsingborgs IF-ikonen Rasmus Jönsson, som har gjort 54 mål på 325 matcher, samt varit med och vunnit ett SM-guld och två cupguld, tackar nu för sig.

HIF meddelar under torsdagen att Jönsson lämnar - efter elva seriematcher under den gångna säsongen i superettan.

- Det är oerhört känslosamt att min tid som HIF-spelare är över. Att få gå ut på Olympia i den röda tröjan var min stora pojkdröm och jag har burit den med glädje och stolthet varje gång. Att för klubben i mitt hjärta fått vara med om alla matcher, mål och titlar är oförglömliga minnen som jag kommer ha med mig livet ut, säger 33-åringen på klubbens hemsida och fortsätter:

- Jag vill tacka alla som varit delaktiga och hjälpt mig under mina år. Allt från spelare till ledare, personal och supportrar. Helt enkelt tack till alla som på något sätt är engagerade och brinner för Helsingborgs IF.

Mikael Dahlberg, sportsligt ansvarig i HIF:

- Rasmus har genom sina gärningar för klubben, mål han gjort och titlarna han vunnit skrivit in sig i HIF:s historieböcker som en av de mest framgångsrika spelarna som burit vår tröja. Vi är oerhört tacksamma för att han fått skriva en del av sin fina historia i just vår förening.

33-åringen kom vid tolv års ålder till HIF från Vikens IK, och lämnade första gången för Wolfsburg under 2011, innan det även blev spel med FSV Frankfurt, Ålborg och Odense BK utomlands. Därefter återvände han till HIF under 2018, och lämnade sedan för thailändska Buriram United under 2019. Sedermera gjorde han åter comeback i Helsingborg under 2020.

Totalt sett blev han även noterad för 111 matcher i danska Superligan, och 17 matcher i Bundesliga. Han gjorde vidare också två svenska A-landskamper.