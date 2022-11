Officiellt: Skövde AIK värvar reslig anfallare från ettan norra

Skövde AIK var en av de stora överraskningarna i årets superetta. Nykomlingen slutade på femte plats efter att haft häng på topp tre-placeringarna långt in på säsongen.

Nu tar man nya tag till nästa säsong. Visserligen har man tappat Villiam Granath och Gabriel Wallentin till Halmstads BK - men nu har man presenterat vinterns första nyförvärv.

Klubben går under måndagskvällen ut med att man knutit till sig den reslige anfallaren Emil Bellander, 28, till nästa säsong. Den 194 centimeter långe och 95 kilo tunge anfallaren gjorde 25 framträdanden för Vasalund i ettan norra 2022, där han noterades för nio mål och en assist.

Men nu är Bellanders tid i ettan norra slut, då han skrivit på för spel i superettan med Skövde de kommande två åren. Tidigare har 28-åringen, utöver Vasalund, representerat Gefle IF, IF Brommapojkarna, Åtvidabergs FF och Sandvikens IF.