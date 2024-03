Officiellt: Skövde AIK värvar Stefan Ljubicic

Superettan

Skövde AIK presenterar nyförvärv - trots att fönstret stängde i onsdags kväll.

Under lördagsförmiddagen går klubben ut med att man värvat Stefan Ljubicic.

- Vi har länge letat efter denna typ till spelare att få in i truppen, säger sportchef Per Åstemo till klubbens hemsida.