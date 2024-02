Officiellt: Skövde värvar Moro

Tidigare Helsingborgs IF- och Mjällby AIF-forwarden Mamudo Moro, som lämnade Blekinge-klubben efter den gångna säsongen, har hittat en ny klubbadress.

Under torsdagen meddelar superettan-klubben Skövde AIK att Moro ansluter för ett kontrakt som sträcker sig över två år.

- Äntligen har vi nu fått denna pusselbiten på plats och framför allt har vi fått in den forwardstyp vi önskat få in i truppen. När Moro väljer att skriva över två år gör det också att vi får en ännu stabilare grund i truppen att bygga vidare på. Moro har spelat i Mjällby under flera säsonger och gjort flertalet matcher och mål i allsvenskan. Han kommer ge oss de egenskaper och rutin vi behöver få för att vi ska kunna bli slagkraftiga under 2024, säger sportchefen Per Åstemo på klubbens hemsida.

Skövde kvalade sig i fjol kvar i superettan.