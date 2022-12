Officiellt: Stenberg flyttar till USA

John Stenberg, 30, flyttade till Östers IF inför 2021 och var i år nära att hjälpa klubben upp i allsvenskan, men i slutändan blev det förlust mot Varbergs Bois i det allsvenska kvalet.

Nu lämnar han Småland för spel med Phoenix Rising i USA.

"Stolt och glad över att vara en del av den här fantastiska klubben", skriver han på Twitter.

Phoenix RisingPå den amerikanska klubbens hemsida utvecklar han sina tankar om flytten.

- I slutet av min säsong gav min agent några erbjudanden till mig och Phoenix var ett av dem. Det kändes väldigt spännande direkt. Jag pratade med Juan (Guerra, huvudtränare) och det var helt enkelt klart för mig att det här var något jag ville göra.

Phoenix Risings chefstränare Juan Guerra:

- Stenberg är en naturlig ledare. Han passar vår spelstil och spelmodell väldigt bra. Han är en tävlingsmänniska som är hungrig efter att bli framgångsrik. Han är snabb, atletisk och stark fysiskt och mentalt, säger han på klubbens hemsida.

Phoenix Rising spelar inte i MLS, utan i stället i USL Championship.

From defensive tackles to creating opportunities offensively, meet the quarterback of the defense.



Welcome @j0hnstenberg! #RisingAsOne | @NAU pic.twitter.com/uao74Ynk0d