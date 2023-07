Officiellt: Stenberg lämnar Öster - återvänder till USA

John Stenberg lämnade först Öster efter förra årets säsong. Han gjorde klart med Phoenix Rising i USA.

Men inför årets säsong stod det klart att Stenberg lånades tillbaka till Öster. Efter ytterligare ett år i Växjö-klubben är det nu dags att återvända till USA och Phoenix.

- Jag är otroligt stolt och tacksam över mina 2,5 år i klubben. Öster är en klubb på frammarsch där det har hänt väldigt mycket positivt under de åren som jag varit här. Jag vill särskilt tacka East Front för deras stöd till både mig och laget under dessa år. Det finns många fantastiska personer i och kring klubben och jag önskar Öster stort lycka till med allt framöver och hoppas att drömmen om Allsvenskan slår in, säger John Stenberg i en kommentar till klubbens hemsida.

Annons

Phoenix Rising spelar inte i MLS, utan i stället i USL Championship.