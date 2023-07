Officiellt: Sundsvall lånar Svanberg

Gif Sundsvall gick under torsdagen ut med att mittbacken Ludvig Svanberg, 20, kommer in på lån från Hammarby IF över resten av säsongen. Svanberg har i år varit med på bänken i allsvenskan, samt spelat med Hammarby TFF i ettan, och får nu alltså chans att spela på lite högre nivå med "Giffarna" i superettan.

- Vi är glada att ha knutit till oss Ludvig då det är en spelare vi kikat på en tid. Han besitter egenskaper som vi tror kommer att passa in bra i vårt sätt att spela. Han är rejäl i sin spelstil och har en tydlig styrka i sitt passningsspel, är dessutom vänsterfotad och har en bra speed för sin storlek. I det läget vi är just nu så saknar vi spelare i backlinjen vilket gör timingen mycket bra, säger Sundsvalls sportchef Tommy Naurin på klubbens hemsida.

Hammarbys sportchef Mikael Hjelmberg:

- Ludvig är en talangfull mittback med stort Bajen-hjärta. Han har alla möjligheter att lyckas i sin fotbollskarriär och vi hoppas att tiden i Sundsvall blir lärorik och ger speltid på en nivå som är utvecklande för "Ludde", säger han på Bajens hemsida.

Sundsvall är placerat på tionde plats i superettan. I fjol ramlade klubben ur allsvenskan.