Orlov ville förlänga men lämnade J-Södra – Brännström: "Sorg, hade gärna haft kvar honom"

I torsdags meddelade Jönköpings Södra på sin hemsida att Jakob Orlov lämnar klubben. Anfallaren anslöt till smålänningarna i februari 2018, då från norska Brann, men är nu tillgänglig på marknaden igen. Det hade han helst sluppit. Han hade helst stannat kvar i J-Södra.

- Jag ville förlänga, men de har väl inte hittat en möjlighet att göra det. Jag tror att de har velat förlänga med men inte lyckats lösa det. Då blev det så här, säger Orlov till Fotbollskanalen och fortsätter:

- Det är tråkigt att det har blivit så här när man vill en sak och så blir det inte så. Men så är det ibland, det är en del av fotbollslivet. Jag kan bara säga att jag tycker att mina prestationer har varit bra under året. Jag har gjort en del poäng, har haft en del problem med en fot, men ändå presterat. Det är inte det prestationsmässiga som är problemet, vad problemet är får du ta med dem (J-Södra), men det är den här vägen de har valt att gå. Jag hade förhoppningar om att det skulle lösa sig, men så blev det inte.

Du låter besviken.

- Det är jag överlag, hur säsongen har varit, det är det som jag är besviken på, det är det fler än jag som är. Men jag riktar väl ingen besvikelse så sett, utan det är väl mer kommunikationen och hur den har sett ut. Men det är så jag ser på det.

Även om det nu inte blir en fortsättning i klubben ser anfallaren tillbaka på två bra säsonger i Jönköping.

- Jag hade två bra år i J-Södra. Det jag upplevde där var riktigt bra. Lagsammanhållningen var bra och det är det som är det viktigaste, det var bara bra under de två åren. Så gällande den biten har jag bara positiva saker att säga. Det var avskedet som inte blev som jag hade tänkt mig. Men, det viktigaste är att jag har haft två bra år, även om jag ville vara kvar och fortsätta att spela i J-Södra.

J-Södras sportchef, Kujtim Bala, om att Orlov inte är kvar i föreningen:

- Det är otroligt tråkigt naturligtvis. Vi tycker från klubbens sida, framförallt från Andreas Brännström (tränare), att Orlov har bidragit och gjort det fantastiskt bra. Det är alltid jobbigt att behöva ge spelare den typen av besked, det är aldrig kul. Men vi är otroligt glada för det han har gjort för Jönköpings Södra under den perioden han har varit här, säger Bala.

Vad beror det på att ni inte förlänger med honom?

- Utifrån den ekonomin som jag sitter på har jag ett ansvar, med den budgeten jag har att röra mig med. Just nu finns inte den möjligheten att kunna ta in en Jakob Orlov. Det är väl mer det.

En ekonomisk fråga då med andra ord.

- Precis. Det är inte så att det är en dålig spelare, det är mer att man inte kommer överens om ersättningen.

Har Jakob kunnat tänka sig att gå ner i lön, eller hur har dialogen er emellan sett ut?

- Utifrån allt jag har fått till mig, hur kommunikationen med tidigare sportchef har sett ut, kan jag bara utgå från det och just nu är inte den budgeten förändrad på något sätt. Då antar jag att det inte går att hitta en lösning, för det var så diskussionen var.

Hur upplever du att Jakob tog emot beskedet?

- Hans känsla och reaktion, både hans och min, var att det var synd att det inte gick att hitta en lösning. Det är en fantastiskt bra spelare. Det var lika jobbigt för oss att ta beslutet och jag har förståelse att Jakob tyckte det var jobbigt att få det här beskedet. Men även de tråkiga beskeden måste ges.

En annan person som gärna hade sett att Orlov stannade kvar i J-Södra är klubbens tränare Andreas Brännström.

- Det som stod på hemsidan är helt sant. Jag tror inte det finns en enda spelare eller ledare i föreningen som inte uppskattar honom. Det var väl min förhoppning att vi rent ekonomiskt skulle kunna lösa det. Jag vet att vi måste hålla i kronorna, det har varit ett par tuffa ekonomiska år. Men det är med sorg kan man säga, det är en spelare som vi från ledarhåll gärna hade haft kvar, säger Brännström.

Vad har han betytt under sina två år i föreningen?

- Nu var jag inte med så mycket under hans första år, jag kom in sent då. Men tittar man på i år, den typen av spelare finns knappt längre. Han sätter alltid andra före sig själv.

- Det är ganska olikt forwards, men han har faktiskt gett bort mål i år som inte har blivit registrerade på sig själv utan på andra. Han ger hundra procent på varje träning, hundra procent i varje match – det finns ingen som någonsin har hört honom gnälla.

Orlov nämnde själv att han gärna hade stannat i klubben. Hur ser du på det?

- Det förstår jag, sett till spelade minuter tror jag att han är någonstans runt topp tio i serien när det kommer till poäng per minut. I nuläget är vi där vi är rent ekonomiskt, men skulle vi på något sett kunna ändra det och han fortfarande är kvar på marknaden, då ser jag gärna att han spelar med oss. Så kan man väl säga.

Hur stort tapp är det här för J-Södra?

- Det är klart, det talar sitt tydliga språk. Han hade en skada här men han har i princip alltid spelat när han kan, ja, han kan nästan vara halvskadad när han spelar, för han är typen som aldrig gnäller. Men för oss har han varit viktig för han har gett oss något annat. Han är liksom en kontrast mot övriga gruppen.

Under årets superetta tappade J-Södra den allsvenska kvalplatsen i slutminuterna, en plats som i stället gick till Brage, något som enligt Orlov själv var det tuffaste han varit med om när det kommer till fotboll.

Säsongen gick som den gick, och framtiden blir som den blir. 2019 bidrog Orlov med sju mål och fem assist på sina 20 framträdanden i superettan. Vad som väntar härnäst vet anfallaren själv inte i nuläget.

- Jag har inte tänkt på det då det här är så nytt. Jag får se vad som händer framöver, säger Orlov.