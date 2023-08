Polisen utreder våldsamt upplopp efter derbyt - svarar på uppmärksammad video: "Ser ut att vara grovt"

Landskrona Bois besegrade under tisdagskvällen Helsingborgs IF med 2-1 i ett Skånederby på Olympia i superettan. Efteråt drabbade supportrar samman i ett slagsmål utanför arenan, uppger polisen för Fotbollskanalen under onsdagen. Dessutom sprids ett klipp på en civilklädd polis som delar ut ett antal slag med sin batong.

Vad gäller supporterbråket berättar Patrik Isacsson, biträdande polisområdeschef polisområde nordvästra Skåne, om händelseförloppet och att det är rubricerat som våldsamt upplopp.

- Det blev stökigt efter matchen när Landskrona-supportrarna skulle upp med bussar. Det var förväntat, då vi förstod att om det skulle bli stökigt någonstans, så var det där. De har gammalt groll, och båda sidorna är intresserade av att bråka. Sedan blev det för mycket, och vi har rubricerat det som våldsamt upplopp. Vi gör det ibland när det är en folksamling som går till en gemensam attack. Det är absolut inte bra att det blir så, säger han till Fotbollskanalen och fortsätter:

- Arrangören hade satt upp ett staket för att försöka förhindra att det blev som det blev. Det räckte tyvärr inte, då de kunde välta staketet, vilket gjorde att det blev en friktion mellan ordningsvakter, polis, Helsingborg-supportrar och Landskrona-supportrar. Det tog någon minut innan det blev lugnt igen.

Isacsson berättar vidare att polisen inte grep någon person i samband med det våldsamma upploppet, och att myndigheten jobbar för att lagföra de som begått brott.

- Jag tror inte att vi grep någon just vid det våldsamma upploppet, då vi hade fullt sjå med att sära på dem. Vi får framför allt använda oss av filmmaterial, säger han.

Isacsson informerar vidare om att en person fördes iväg med ambulans efter tumultet.

- Det är en person som fick en skada i ansiktet och på benet, och fick åka med ambulans.

Ingen ordningsvakt eller polis behövde föras till sjukhus.

- En polis fick en flaska kastad mot sig, men blev inte skadad för det. Det blev våld mot tjänsteman av det, men ingen skada. Sedan var det en kollega som fick ett batongslag på armen av en annan kollega i kaoset, men det var ingen allvarlig skada.

Efter tumultet har klipp på delar av händelseförloppet fått stor spridning i sociala medier, där kritik riktas mot en civilklädd polis, som flera gånger ses slå hårt med sin batong mot en person, som ser ut att sitta alternativt ligga ner.

Efter att Isacsson sett klippet säger han följande om polisens agerande:

- Det ser ut som att det är en polis som står över vid bussen där och slår. Det är svårt att säga varför han gör det, och vi får utreda varför polisen slår. Vi ser ju inte vad den som blir slagen har gjort eller vad han gör. Utan att förringa det här får vi såklart utreda det. Det är bra med filmmaterial, då vi kan använda oss av det och utreda händelserna, både för och mot polisen.

På frågan om hur Isacsson tycker att polisens agerande ser ut svarar han följande:

- Jag kan inte uttala mig. Om man ser så här ser det ut som att supportern ligger ner eller sitter ner på marken och är i varje fall under polisen, i höjd med polisens lår. Sedan kan det finnas många olika anledningar till att polisen slår där, och det vill inte jag spekulera i. Jag vet inte vad supportern gör där, men absolut används det våld och det ser ut att vara grovt med batongen, och det kommer vi garanterat titta på genom särskilda utredningar.

I slutet av klippet ser det även ut, som att en supporter håller upp händerna, men får en knuff av polisen?

- Det är också svårt att veta vad han har gjort innan. Det är ett våldsamt upplopp, inte bara misshandel eller våld mot tjänsteman. Det är en stor samling fotbollssupportrar som har gått mot polis och mot andra supportrar. Det har varit stökigt, och det ser man. Han i vit keps ska inte vara kvar på platsen, de ska därifrån, tänker jag. Sedan kan det ändå vara så att han kanske inte är delaktig. Han kan vara vem som helst, och det vet inte vi, så jag kan inte spekulera i vad han har gjort eller inte har gjort. Det är också trångt mellan bussarna och staketen. Han kanske ska upp på bussen eller inte vara där, då det är ett våldsamt upplopp. Jag försvarar inte kollegan, men jag vill inte spekulera i vad som har hänt där.

Vidare berättar Isacsson att polis och ordningsvakter, generellt sett, får använda våld vid våldsamma upplopp, och att de tittar på om de har gjort något fel.

- Vi utreder det och har filmmaterial, så vi kommer kunna se hur vi har agerat också. Vi tittar såklart på det. Jag ska inte säga att vi inte har gjort fel, men det var ett våldsamt upplopp och supportrar bråkade. Polis och ordningsvakter får använda våld, men sedan får vi utreda om det är någon polis eller ordningsvakt som använt för mycket våld. Det gör vi självklart också, men visst våld får vi använda vid våldsamt upplopp, då det är ett allvarligt brott. Våldsamt upplopp är i straffskalan, om man anstiftar eller är anförare, upp till högst tio års fängelse. Om man deltar är det fängelse i högst fyra år, så det är ett hyfsat allvarligt brott. För att få stopp på det måste polis och ordningsvakter ofta använda våld.

Isacsson menar samtidigt att polis egentligen inte ska behöva vara på plats på matcher.

- Det är ett oacceptabelt beteende. Polis ska inte behöva vara på en fotbollsmatch. Det är över 10 000 fotbollsintresserade som går på fotbollen, och den absolut största massan sköter sig jättebra, och vi är där för att underlätta för dem för att de ska gå på en trevlig inställning, som HIF i det här fallet arrangerade. Sedan är det ett fåtal som bråkar. Vi ska inte behöva vara där för att det är bråk efter matchen, säger han.

Fotbollskanalen var under onsdagsmorgonen i kontakt med Landskrona Bois säkerhetsansvarig Mats Aronsson, som inte hade fått tillräckligt med information till sig för att kunna kommentera händelseförloppet.

Fotbollskanalen söker HIF:s SLO Mia Lindén och Bois SLO Håkan Dahlström.