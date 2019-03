Så tippas superettan 2019 - HBK förväntas vinna serien

Inför dagens upptaktsträff för superettan fick media tippa hur tabellen kommer att se ut i höst. Halmstads BK, som runder 2017 ramlade ur allsvenskan, förväntas vinna serien före Jönköpings Södra, medan Östers IF förväntas ta kvalplatsen för spel om uppflyttning.

I botten av tabellen förväntas Varberg och Syrianska ramla ner till division 1, medan Frej och Mjällby förväntas få kvalspela för överlevnad i superettan.

Så tippas superettan 2019:

1. Halmstads BK

2. Jönköpings Södra

3. Östers IF

4. Örgryte IS

5. IF Brommapojkarna

6. Dalkurd FF

7. Trelleborgs FF

8. Degerfors IF

9. Gais

10. IK Brage

11. Västerås SK FK

12. Norrby IF

13. IK Frej Täby

14. Mjällby AIF

15. Varbergs Bois

16. Syrianska FC