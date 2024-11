Sjöberg, 24, lägger av - satsar på ny karriär: "Fått intresse för det andra livet"

Filip Sjöberg har bestämt sig för att avsluta sin karriär. Bara 24 år gammal.

Sjöberg, som gjorde allsvensk debut med Helsingborgs IF under 2019, har under de senaste fyra åren spelat med IK Brage i superettan och över tid har beslutet växt fram.

24-åringen älskar att spela fotboll, men tycker inte om alla sidor med en spelares liv.

- Jag har bollat det här beslutet fram och tillbaka under många år. När jag kom upp i Helsingborgs A-lag, så tror jag att jag uppnådde lite av min pojkdröm och hade kanske inte något mål efter det. Jag blev lite avslagen, samtidigt som det var jävligt roligt. Under de senaste åren har det mer och mer kommit till kritan att kanske se sig om efter en annan karriär, säger han till Fotbollskanalen.

Annons

Vid sidan av fotbollen har Sjöberg under de senaste åren jobbat med ekonomi, både på Söderberg & Partners med tjänstepensioner samt på redovisningsbyrån Moodeko i Borlänge.

- Jag har jobbat vid sidan om och har fått intresse för det andra livet, samtidigt som jag inte har fått ut det jag har velat av min fotbollskarriär. Då lockade det andra livet lite extra. På senare dagar har jag även fattat mer och mer tycke för en karriär utanför fotbollen. Nu är tanken att köra på med plugg och jobb inom ekonomi, och kanske kunna ha ett företag längre fram på sikt. Jag får leva min fotbollsdröm genom min bror (Axel i St. Patrick's Athletic) i stället.

Vilka delar av fotbollslivet är det som du inte tycker är så roliga?

- Jag har försökt att sätta fingret på det och en sak jag har kommit fram till är att jag älskar spela fotboll och att vara på planen. Tyvärr har jag inte spelat så många matcher i Brage och det är lite det jag kommit fram till. Det är så jävla roligt att spela, men sedan är det allt runt omkring, säger han och fortsätter:

Annons

- Det är bortamatcher och enormt mycket tid bakom som jag inte riktigt trivs med. Jag är en person som gärna jobbar extremt målmedvetet och går all-in i saker, annars kan jag likaväl skita i det. Senaste tiden har jag inte kommit till träningen och jobbat målmedvetet. Jag har haft skitroligt och jag har älskat att träna, men allt annat har jag inte tyckt varit så roligt.

Långa bortaresor är kanske inte alltid så kul?

- Såklart. Det är inte speciellt kul att åka på långa bussresor på helger och veta att man ska sitta på bänken. Det är en sjukt tråkig grej som tillhör en spelares vardag och det gäller att vara proffsig i det. Det är inte en rolig grej och det är mycket runt som jag tänker på. Då känner jag hellre för att göra något annat.

Sjöberg läser i dagsläget till redovisningsekonom på distans och hoppas på att bli klar inom ett år, för att sedan kunna fortsätta jobba civilt.

Annons

- Det är rätt stor skillnad mellan att spela fotboll och plugga, säger han och skrattar.

- Det är jävligt mycket tråkigare, men det måste bara göras. Lite så är det. Jag ska försöka få klart det nästa år. Det är en tuff tidsplan, men jag ska försöka.

24-åringen vill framöver fortsätta jobba med ekonomi, men har också en dröm om att starta ett företag med sin bror och far. I dagsläget vet han inte inom vilken bransch.

- Det vore fantastiskt att göra något med min bror och min pappa en dag, att starta ett familjeföretag. Det vore fantastiskt att dela med dem. Då tänker jag att det är en bra start att börja med ekonomi. Jag ser på det mer på lång sikt och sedan får vi se vart det tar vägen.

Sjöberg inleder därmed snart "ett nytt liv", men kommer även bära med sig många fina minnen från fotbollen, som debuten med HIF och sista matchen med Brage.

Annons

- Det var en väldigt stor grej och en fantastisk stund med allsvenska debuten med Helsingborg. Man kände sig som världens bästa fotbollsspelare för en dag. Sedan är det även sista matchen mot Östersund. Det var en väldigt fin match och extremt mycket känslor. Jag har nog aldrig sprungit runt och skrattat så mycket och haft så mycket gåshud. Det var otroligt kul och en stor lättnad, säger han och fortsätter:

- Sedan har jag träffat otroligt många fina människor under resans gång och jag har delat extremt många fina minnen och upplevelser med spelare och många runt klubbar. Det finns många fina minnen och det är svårt att sätta fingret på allt.

Sjöberg blev noterad för 69 matcher med Brage, 19 matcher med Helsingborg, samt 16 matcher med Dalkurd.