Skövde AIK bekräftar - duo lämnar

Skövde AIK går under tisdagskvällen ut med att två spelare lämnar klubben - Aldin Basic, 25, och Oscar Lennerskog, 23.

"Under varje match har ni kämpat som hjältar på planen, känt pulsen av varje ögonblick och offrat ert hjärta för varje boll. Er hängivenhet till laget och er lojalitet mot föreningen har gjort er till verkliga ambassadörer för Skövde AIK. Ni har burit vårt emblem med stolthet och vi önskar er stort lycka till med er framtida fotbollskarriär", skriver Skövde på Instagram.

Lennerskog kom till Skövde från Örebro SK:s verksamhet under 2019, och blev noterad för 79 matcher med klubben. Basic anslöt i sin tur från IFK Värnamo under 2021, och stod totalt sett för också just 79 framträdanden.