Sundsvall bärgade viktig seger - bortaslog Gefle

Gif Sundsvall, som i fjol ramlade ur allsvenskan, har blandat och gett under inledningen av säsongen med 13 poäng efter nio omgångar, och bortaspelade under onsdagen mot nykomlingen Gefle IF på Gavlevallen i superettan.

"Giffarna", som inte gjort mål i första halvlek i de två senaste omgångarna, behövde den här kvällen inte vänta länge på att få fira. Redan i den åttonde minuten nådde Pontus Engblom högst på en hörna och skallade in bollen i nät till 1-0, och fem minuter senare mötte Johan Bengtsson ett inspel till 2-0. Det var 19-åringens fjärde mål den här säsongen.

Gefle var samtidigt inte ofarligt, då Adrian Edqvist lite senare fick ett jätteläge framför mål, men utan att få fira. I stället utökade "Giffarna" igen genom Moonga Simba till 3-0 i paus.

Annons

- Resultatmässigt är det jättebra med 3-0, men de ägde mycket av matchen och hade mycket boll. Vi försvarade oss ganska lågt, men de skapade ingenting, sa Johan Bengtsson till Discovery+ i halvtid.

I andra halvlek fick till slut Gefle utdelning, då Leo Englund reducerade med ett frisparksmål efter 65 minuters spel. Men mer än så blev det inte.

"Giffarna" vann till slut med 3-1 och närmar sig nu toppen i tabellen. Sundsvall har 16 poäng efter tio omgångar, och är sexa i serien. Gefle är i sin tur på tolfte plats.

Startelvor:

Gefle IF: Johansson - Eliasson, Raushenberg Brorsen, Persson, Rafael, Aspgren - Capotondi, Ranera Grau, Edqvist - Englund, Yakoub.

Gif Sundsvall: Jonsson - Lundström, Lundgren, Stenshagen, Forsberg - Andersson, Pichkah, Simba - Bengtsson, Engblom, Carström.