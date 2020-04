Superettan-spelare och läkare - nu vill han hjälpa till mer: "Hoppas de vet att jag finns"

Dillan Ismail är både fotbollsspelare och läkare, vilket uppmärksammades i fjol då han sydde ihop sin dåvarande lagkamrat Peshwar Azizi.

I mars i år vände han tillbaka till Umeå efter att ha tillbringat en säsong i Dalkurd. I sin nygamla hemstad kombinerar han fotboll med arbete som läkare. Och nu i coronatider kan han tänka sig att jobba extra inom vården, något som Västerbottens-Kuriren var först att rapportera om.

- Jag tror att folk runtom i vården vill ställa upp. Man har sett att det är många som är villiga att arbeta, både här i Sverige och utomlands. Många har velat hjälpa till, framför allt inom akutsjukvården. I mitt fall är saker och ting oklara i nuläget. Vi har inga träningsmatcher som är inplanerade på helgerna och skulle det vara så att sjukhuset är i behov av hjälp så ställer jag gärna upp. Jag jobbar dagtid på veckodagarna, på helger är jag oftast ledig. Det får bli så en period om det skulle behövas. Jag är utbildad för det, så jag hjälper till om det behövs, säger Umeå-backen till Fotbollskanalen.

Han fortsätter:

- Jag tog examen ganska nyligen så jag har inte börjat specialisera mig. Just nu arbetar jag med allmänmedicin. Men skulle det vara så att hjälp behövs någonstans så är det kanske på akuten eller på någon primärvårdjour, att man jobbar inom någon typ av jour eller som akutläkare. Jag har hört av mig till ansvarig på akuten och jag hoppas de vet om att jag finns tillgänglig. Skulle det vara så att sjukvården blir väldigt belastad och behöver hjälp så får de gärna ringa mig.

Ismail upplever också att vardagen på sjukhuset har förändrats lite grand till följd av coronautbrottet. Just nu hjälper han fler patienter på telefon än tidigare.

- Själva patientflödet är lite annorlunda nu. Det är många som får hjälp via telefon där vi får göra bedömningen om vi ska ta in patienten, om det är något vi kan lösa över telefon eller om det är en person som behöver akutvård. Ibland måste vi ta in patienter som potentiellt har corona. Då måste vi följa hygienrutiner, ha på oss skyddsutrustning och så vidare. Det är mycket direktiv och myndigheterna kommer med ny information nästan varje dag. Samtidigt är det på något sätt mindre tryck eftersom att man försöker lösa saker via telefon och se om man kan hålla patienter hemma, så de inte kommer hit i onödan.

Hur svårt är det att ta emot ”telefonbesök”?

- I vanliga fall är det bästa att ha patienten hos sig så att man kan se den, lyssna på lungor och hjärta samt få en känsla av hur det har varit och hur det har blivit. Det är en helt annan sak än på telefon. Det kan vara svårt att göra bedömning på telefon. De som sitter på 1177 (sjukvårdsupplysningen) har ett jättetufft arbete. Det är inte lätt att säga om en person är allvarligt sjuk eller inte. Det kan vara en utmaning, men det går oftast bra.

Ismails tillvaro kan förändras lite grand om han rycker in extra inom vården. Vardagslivet som det är i dagsläget med både fotboll och arbete som läkare tycker han flyter på bra.

- Det går bra. Tufft emellanåt, men jag jobbar inte heltid som läkare. Jag jobbar 60 procent. Så jag börjar 08.00 och slutar runt 14.00. Träningen börjar 15.30, så jag har marginal och hinner med. Jag är bara glad över att hålla på med både och för jag älskar båda yrkena. Än så länge funkar det bra.

Har lagkamraterna hört sig för om corona till dig?

- Ja. De frågar och många är också pålästa. Många tycker det är intressant och följer nyheterna samt att de läser själva. Vissa har till och med förslag på mediciner eller behandlingar som skulle fungera. Det är klart att diskussionen dyker upp, men fokus är ändå på fotbollen.