SvFF:s förklaring: Därför får ÖFK spela kvar i superettan

Under flera år har Östersunds FK haft en tuff ekonomisk situation. Efter att ha säkrat sin plats i superettan nästa år genom kvalseger mot Falkenberg gav den konkurshotade klubben besked om att man behövde få in tio miljoner kronor på en vecka. Det lyckades man med. Främst tack vare investeringsbolaget Östersunds Transferintressenter AB, som gått in med åtta miljoner.

Insamlingsarbetet gav också effekt. När Svenska Fotbollförbundet under måndagen kommunicerade vilka klubbar i Sverige som fått sin elitlicens beviljad inför 2023 fanns ÖFK bland dem.

Därmed får Östersund spela kvar i superettan. Man tvångsdegraderas inte till ettan.

I sitt beslut skriver SvFF:s licensnämnd följande:

"Då det kommit till Licensnämndens kännedom att klubbens ekonomi var kraftigt ansträngd har Licensnämnden under hösten 2022 begärt in kompletterande handlingar och genomfört möte med företrädare för Östersunds Elitfotboll AB för att få bättre underlag för beslut avseende Östersunds FK Elitfotboll AB:s förutsättningar att fortsätta driva verksamheten under hela år 2023".

"Östersunds FK Elitfotboll AB har levererat begärda handlingar och i övrigt besvarat Licensnämndens frågor. I övrigt finns inget att anföra".

I beslutet framgår i övrigt att ÖFK uppfyller de ekonomikriterier som gäller för att beviljas elitlicens och nämnden skriver även följande:

"Utifrån innehållet i den dokumentation och övriga uppgifter som klubben presenterat avseende fortsatt drift har Licensnämnden funnit att klubbens bedömning inte är orealistisk".

I en kommentar på klubbens hemsida säger ordföranden Tom Pripp:

- Vi är otroligt glada för beslutet. Under hela processen har vi presenterat ett starkt underlag för licensnämnden, där vi visat en stark handlingskraft med hjälp av supportrar och sponsorer samtidigt som vi visat en trovärdig budget för 2023. Nu kan arbetet för kommande säsong 2023 påbörjas på allvar.