TV: Bjarnason hjälte och skadad - sänkte FFF i seriefinalen

Falkenberg tog under söndagseftermiddagen emot Helsingborg i en seriefinal på Falcon Alkoholfri Arena i superettan. Laget ledde inför drabbningen serien med fyra poäng ner till HIF på andraplats och med fem poäng ner till Halmstads BK på tredjeplats.

Hemmalaget inledde matchen bäst och tog i den 17:e minuten ledningen. Falkenbergs succéförvärv Robin Östlind slog till utifrån och firade sitt åttonde mål för säsongen till 1-0 för hemmalaget. Därefter tryckte HIF på framåt och fick till slut utdelning.

Mamudo Moro dök upp vid den bortre stolpen och slog till på volley efter inlägg från vänsterkanten och fick se bollen segla upp i den bortre burgaveln till 1-1.

- Det var en skön känsla eftersom att vi behövde det målet eftersom att vi låg under. Om jag får en sådan chans, så måste jag ta den. Jag tog min tid och slog till, säger Mamudo Moro till C More i halvtid.

- Jag tycker att vi gör en jättebra första halvlek. Vi spelar som vi vill och kontrollerar matchen. De får ett turligt mål, men vi får 1-1. I andra halvlek var det mer jämnt, där det var målchanser åt båda håll, säger HIF-backen Adam Eriksson till C More.

Falkenberg var i andra halvlek nära att ta ledningen i matchen igen, då Erik Pärsson fick yta i straffområdet, men valde att passa i sidled i stället för att skjuta mot mål. HIF fick därmed undan bollen från farlig zon. Till slut fick laget utdelning igen. Chisom Egbuchalum höll sig framme i straffområdet och stötte från nära håll in bollen i mål till ny ledning i matchen för hemmalaget, den här gången med 2-1.

Därefter klev HIF-anfallaren Andri Runar Bjarnason in i matchbilden. Han kvitterade först till 2-2 från straffpunkten och slog fem minuter senare till igen efter hörna till 3-2. Det räckte för att åter bli stor hjälte för bortalaget och till tre nya poäng, men trots det fick HIF-tränaren Per-Ola Ljung något att bekymra sig efteråt.

- Det är starkt att komma tillbaka, då vi ligger under två gånger. Det är bortaplan och seriefinal, så det är en enorm styrka, säger Eriksson.

Bjarnason föll i den 90:e minuten illa i en duell på mittplan och haltade därefter av planen skadad till förmån för Mattias Almeida, som kom in från bänken. Han fick visserligen fira tre poäng, men en allvarlig skada kan bli än mer kostsam för bortalaget.

- Om vi kan hitta en jämn hög nivå, så är det ingen som tar oss, säger Eriksson.

- Jag tycker inte att första halvlek var riktigt bra, men vi hade många bra chanser i andra halvlek. Vi hade ganska bra kontroll på dem, men det var flera situationer där vi dock inte fick till det i anfallsspelet. Vi hade många straffsituationer, där han (domaren) inte valde att blåsa. Vi hade inte marginalerna med oss den här gången, säger Falkenbergs tränare Hasse Eklund till C More efter matchen.

Helsingborg är kvar som tvåa i tabellen, men har nu endast två poäng upp till Falkenberg i serieledning i superettan.

