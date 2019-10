TV: Brages kollaps i jakten på uppflyttning - tappade tvåmålsledning till förlust

En tvåmålsledning efter 21 minuter och mycket såg positivt ut för allsvenskan-jagande Brage. Dessvärre för Borlängelaget vände Halmstad på matchen och fullbordade sin vändning efter ett sent ledningsmål av Mikael Boman.

När Halmstads trotjänare Peter Larsson och Jesper Westerberg gjorde sina sista hemmamatcher i HBK-tröjan ställdes man mot ett poängtörstande Brage. Försvararna såg dock inledningsvis ut att få en dyster avslutning men hemmalaget visade kämparglöd när man, mycket starkt, vände till 3-2.

En helt galen första halvlek inleddes med en jämn matchbild där Brage hade den större delen av bollinnehavet. Och just som Halmstadsförsvararen Andreas Bengtsson hade avstyrt ett anfallsförsök från gästerna, genom att bryta en crossboll, kom Robin Sellin flåsande i nacken. Den korte mittfältaren lyckades även sno åt sig bollen, få kontroll över den och rulla in öppningsmålet. Som om inte det vore nog gjorde lagkamraten Anton Lundin därefter 0-2. Två mål som det inte ens skilde en minut emellan. Men sedan kom Halmstad igång. Thomas Boakye reducerade och två minuter senare dundrade Rasmus Wiedesheim-Paul in utjämningen. Därav stod det 2-2 i paus mellan lagen på Örjans Vall.

I början av matchens andra akt var gästerna nära att åter en gång gå upp i en tvåmålsledning. Först var Jonathan Morsay fri mot Malkolm Nilsson i Halmstad-målet, men missade, och sedan missuppfattade Seth Hellberg helt var kollegan Kouakou befann sig - och båda superlägena missades. Efter de båda drömchanserna skapades det inte särskilt mycket i anfallsväg utan matchen stod lite i stiltje. Bägge lagen byte kommando med varandra när spelet böljade fram och tillbaka. I avslutningen hade dock hemmalaget en handfull chanser att ta ledningen – vilket man gjorde i den 90:e minuten genom Mikael Boman. Mötet slutade således 3-2.

I och med resultatet i Halland tar nu Jönköping Södra över kvalplatsen till allsvenskan (istället för Brage) och det blir sannerligen en intressant avslutning i den sista omgången. Tabellen ser nämligen ut som sådan att det endast är målskillnaden som skiljer lagen åt.