TV: Eufori efter Mjällbys avancemang: ”Det är grymt, det är så jävla kul”

Mjällby är tillbaka i allsvenskan – detta efter segern mot Syrianska. Glädjen visste inga gränser efter att avancemanget bärgats. - Det är grymt, det känns så jävla kul, säger Charbel Georges till C More.

Mjällby vann matchen mot Syrianska hemma på Strandvallen med 2-0, detta efter mål från Jesper Löfgren i 20:e minuten och två minuter senare nätade Michael Junior Omoh. Segern betydde att Mjällby som är nykomlingar i superettan tar steget upp direkt till allsvenskan.

Efter matchen stormades planen av glada supportrar och C More lyckades hugga tag i Charbel Georges.

- Det här är så stort, det är en liten klubb och massa eldsjälar runt om klubben, säger Georges till C More.

C More: Varför blir det allsvenskan för er?

- Jag tror det här är superettans mest hårdjobbande lag, det är bara att se på matcherna. Det är inga stora vinster utan det är hårt jobb som tagit oss dit, säger Georges.

Se intervjun i spelaren ovan.