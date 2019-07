TV: Halmstad-talangen tvåmålsskytt - räddade kryss mot BP i slutminuterna

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

I nyförvärvet, från Randers, Mikael Bomans startdebut i återkomsten fick Halmstad “bara” en poäng när man kryssade mot bottenlaget Brommapojkarna på hemmaplan. Med facit i hand ska dock hallänningarna vara nöjda med slutresultatet efter det sena kvitteringsmålet på straffspark.

Trots att Brommapojkarna började bäst var det Halmstad som skapade den första farliga chansen. Det var på ett inlägg från Sadat Karim som Erik Ahlstrand blev fri i luftrummet, men nickförsöket gick – med god marginal – ovanför Hampus Elgán överliggare.

Inte långt därefter var det BP:s tur att få en fin chans, som man gjorde mål på. En långboll från Markus Gustafsson ledde fram till Oskar Fallenius som spelade in bollen till Albin Linnér, som i sin tur distinkt sköt in öppningsmålet. Det dröjde däremot inte länge innan kvitteringen kom. Målskytt? Rasmus Wiedesheim-Paul, såklart. Efter en fin framspelning kunde anfallaren placera in 1-1. Ett mål som gjorde att de första 45 slutade oavgjort.

Inledningen av den första halvleken var jämn och chansfattig. Lite från ingenstans var det, liksom under de första 45, gästerna som tog ledningen. En framspelning av, ovan nämnda, Linnér kom bollen fram till Dusan Jajic som sköt in 1-2. Under perioder av den resterande tiden av den andra halvleken pressade huvudtränare Magnus Haglunds Halmstad på för ett kvitteringsmål.

Man hade dock svårt att komma till några riktigt farliga målchanser. RWP:s (Rasmus Wiedesheim-Pauls) chans i den 65:e minuten var däremot ett kraftigt undantag. Då fick anfallaren ett ypperligt läge att sätta utjämningen efter att ha fått i stort sett öppet mål – men den BK Astrio-fostrade strikern missade målet. I den 88:e minuten fick dock HBK-talangen upprättelse då han räddade kryss och fastställde slutresultatet 2-2 på straffspark.

Det oavgjorda resultatet innebar, för Halmstads del, deras elfte poäng på hemmaplan denna säsong. I sin helhet var poängen deras 21:a när man kvarstår på en niondeplats i tabellen.