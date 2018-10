TV: Helsingborg missade chansen till allsvenskt avancemang – poängtapp mot HBK

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

HELSINGBORG. 2016 skickade Halmstads BK ner Helsingborgs IF till superettan. I dag var också HBK festförstörare på Olympia, då de sköt upp HIF:s uppflyttningsfest.

- Det är surt att vi inte kan avgöra på hemmaplan, säger Andreas Granqvist till C More.