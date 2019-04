TV: Mjällby-anfallaren het - sänkte Degerfors

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Mjällby har tagit sin andra seger i superettan. Laget vann mot Degerfors, som öppnat säsongen starkt.

Matchens enda mål gjordes precis före paus. Hemmalagets Mohanad Jeahze skickade in ett inlägg in i straffområdet och där nådde Jacob Bergström högst och nickade klinsikt in 1-0. Målet innebar också att Bergström nu har gjort mål i två raka matcher eftersom han slog till senast i 2-1-förlusten mot Dalkurd. I den andra halvleken lyckades Mjällby hålla undan och försvara sin ledning.

Blekingelaget har därmed tagit sex poäng på fem matcher medan Degerfors inkasserat sju poäng.

Se Bergströms mål i spelaren ovan.