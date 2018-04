TV: Nio dömda efter fjolårets skandalscener - knallskott gav en månads fängelse

Det var under mötet mellan Syrianska och Dalkurd i juni i fjol som det kastades in ett knallskott under matchen. Knallskottet landade precis vid Dalkurds dåvarande anfallare Richard Yarsuvat och matchen avbröts.

Under matchen använde Syrianska-klacken dessutom bengaler och polisen beslagtog redan inför matchen pyroteknik.

Nu har hela nio personer dömts av Södertälje tingsrätt för incidenterna under matchen och personen som kastade knallskott döms att avtjäna en månads fängelse. Polisen skriver på sin hemsida att ”åtalspunkterna var bland annat våld mot tjänsteman, våldsamt motstånd och brott mot ordningslagen. Även den nya lagen mot maskeringsförbud kunde användas. Förutom fängelsestraff utdömdes dagsböter och villkorlig dom med samhällstjänst.”

- Det är ovanligt att så många döms på samma gång för sådana här brott. Och det är särskilt ovanligt att man lyckas identifiera och lagföra en person som kastat in ett knallskott och fått matchen avbruten. Tack vare gediget utredningsarbete och god lokalkännedom lyckades vi ge åklagaren underlag som räckte till fällande domar, säger polisinsatschef Jonas Packalén i ett pressmeddelande.

Utöver de nio personerna som dömts i rätten har ytterligare 23 personer blivit avstängda av arrangören Syrianska.

Richard Yarsuvat till Borås Tidning:

- Det sänder signaler att de åker fast de som gör sånt här. De som inte sköter sig på läktaren ska åka dit för det och straffas.