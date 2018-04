TV: Nyförvärvet bakom alla mål för Falkenberg i segern: "Fint att ha honom"

Det blev seger för Falkenberg i bortamötet med Landskrona Bois under söndagen. Gästerna tog ledningen genom Karl Söderström strax innan paus innan Monday Samuel kvitterade till hemmapublikens stora glädje.

Men Falkenberg återtog kommandet och på en hörna på första stolpen nickade Tobias Karlsson in 2-1. Erik Pärsson rullade sedan in 3-1 på sin gamla klubb efter en omställning innan Bois Sadat Karim under slutminuterna fastställde slutresultatet till 3-2.

Bakom samtliga Falkenbergs mål låg nyförvärvet från Öster, Robin Östlind.

- Han har en väldigt fin inläggsfot. Det känns väldigt fint att ha honom där ute, säger målskytten Tobias Karlsson till C More.

Måns Ekvall i Landskrona:

- Vi har bra lägen men det är den sista tredjedelen vi inte får till det riktigt. Men jag tror att det kommer komma, det kommer släppa.