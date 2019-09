TV: Örgryte miste chans att haka på i toppen - kryssade mot Gais i Göteborgsderbyt

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Örgryte tog inte vara på chansen att haka på i toppstriden. I stället blev det kryss mot Gais i derbyt på Gamla Ullevi. - Vi är definitivt inte nöjda, säger Öis-tränaren Thomas Askebrand till C More.

Örgryte IS har under den här säsongen blandat och gett i superettan. Under tisdagskvällen hade Göteborgslaget, genom en vinst i derbyt mot Gais, chans att haka på tabelltoppen i jakten på uppflyttning till allsvenskan, medan Gais å sin sida behövde en seger för att skapa lite utrymme ner till den absoluta bottenstriden. Då gick ingen vinnande ur striden.

Gais inledde bäst och attackerade ofta längs vänsterkanten. Karl Bohm var nära att möta ett inspel framför mål, men utan att få utdelning. Därmed slutade första halvlek mållös. Efter en sömnig inledning av andra halvlek dök chanser upp åt båda håll, men ingen hade lycka framför mål. Marko Johansson och Fredrik Andersson höll båda tätt i en match som i slutändan slutade 0-0.

Örgryte är därmed femma i tabellen med fem poäng upp till Mjällby AIF på allsvensk kvalplats. Därmed var Öis-tränaren Thomas Askebrand besviken efteråt, då laget inte mäktade med att besegra Gais och komma närmare tabelltoppen.

- Jag tycker att Gais gjorde en mycket bättre första halvlek än vad vi gjorde, vann mycket fler närkamper än vi gjorde och var mycket mer fysiska. De fick diktera lite grann i första halvlek, så vi är definitivt inte nöjda. De skapade inte så mycket, men vi måste vilja mycket mer än vi gjorde. Vi fick bättre ordning i andra halvlek och vårt kontringsspel var rätt vasst ändå. Med lite tur kunde vi ha fått in en boll på slutet trots allt, säger Askebrand till C More.

Gais är placerat på tolfteplats i superettan med två poäng ner till Brommapojkarna på negativ kvalplats och med tre poäng ner till Syrianska på nedflyttningsplats.