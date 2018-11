TV: Oskarshamns jätteskräll - nära kross mot Varberg i superettan-kvalet

Varbergs Bois klarade i år nedflyttningskval med en 14:e-plats i tabellen och med fyra poäng ner till Gefle på nedflyttningsplats i superettan. I kväll ställdes laget i den första kvalmatchen mot tvåan i division 1 södra, Oskarshamns AIK i Småland.

Det blev nog långt ifrån som Hallandslaget tänkte sig.

Oskarshamn, som under 2013 för första gången blev uppflyttat till division 1, chockade tidigt Varberg och tog ledningen i matchen. Emil Skogh tog avslut utanför straffområdet och fick se bollen segla i mål till 1-0. Strax före och strax efter halvtid var det dags igen. William Kvist slog till två gånger om, först efter ett försvarsmisstag och senare efter en omställning till 2-0 och 3-0.

Hallandslaget lyfte visserligen med ett nickmål till 3-1, men fick senare se Oskarshamn åter kontra in ett mål till 4-1. I slutändan reducerade Varberg åter på övertid och matchen slutade 4-2, vilket däremot inte förtog faktumet att Oskarshamn stod för en jätteskräll.

- De få ett jävla pissmål som vi släpper in i slutet, men vi gör det starkt och all heder till krigarinsatsen, säger Oskarshamn-backen Filip Jägerbrink till C More.

- Vi gör en bra insats och sedan måste vi ha ödmjukhet inför andra matchen borta mot Varberg. Det vi visar upp här är det Oskarshamn vi har visat upp under 2018 med bland annat ett bra omställningsspel, fortsätter han.

Oskarshamn har nu ett bra utgångsläge inför returen den 18 november i Halland.

- Jag tycker att vi hade en bra strategi till den här matchen och nu får vi se hur de brukar spela på hemmaplan. Vi får ta det med ledarstaben, men visst har det sista målet som de gjorde en betydelse för matchen på söndag, säger Jägerbrink.