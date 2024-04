TV: Tredje krysset för Degerfors: "Allt är dåligt i andra halvlek"

Degerfors åkte ur allsvenskan förra året och har hittills full pott på hemmaplan i superettan. Borta har det sett annorlunda ut.

Efter oavgjort mot Öster och Gefle gästade man bottenlaget Trelleborg, men via flipperspel elva minuter in i matchen kunde Hady Karim stöta in 1-0.

Kvitteringen kom tätt inpå. Pashang Abdullah höll sig framme och skickade in 1-1 och var sedan nära att göra 2-1 efter en hörna.

1-1 stod sig dock matchen ut och besvikelsen var stor hos Degerfors, inte minst hos kapten Elyas Bouzaiene.

- Vi är dåliga på allt i andra halvlek. Vi vinner inga dueller, gör mycket tekniska misstag. Det är för dåligt hela andra halvlek. Jag vet inte vad som händer. Det är under all kritik, säger han till Discovery+ efter slutsignalen och fortsätter:

- Både mot Öster, Gefle och här ska vi döda matchen. När vi inte gör det kommer lagen in i matchen och det straffas. Vi tappar för många poäng på grund av det.

Armin Culum stod för en pigg insats för hemmalaget och var desto nöjdare.

- Vi gör en bra match. Lite segt med en poäng, men fotbollen är sådan. Det är bara att bygga vidare på detta och fortsätta köra, säger han till Discovery+ efter matchen.

Degerfors ligger tvåa efter fem omgångar, två poäng efter Landskrona och en före Öster, Brage och Utsikten. Trelleborg ligger på fjortonde plats.