TV: Varberg missade chansen att säkra uppflyttning – spelade oavgjort mot BP

Hallänningarna Varbergs BoIS hade under kvällen möjligheten att säkra uppflyttning till allsvenskan – men lyckades inte. Mötet med Brommapojkarna slutade med ett surt poängtapp och matchen slutade 1-1.

Efter att toppkonkurrenten Brage överraskande tappade en tvåmålsledning till förlust mot Halmstad gav man Varberg chansen att, vid seger, säkra en direktuppflyttning till Allsvenskan. För motståndet stod Kjell Jonevrets Brommapojkarna på välkända Grimsta IP.

Det var tydligt att det var gästerna som hade kommandot i början av den första akten. Visserligen hade BP:s Dusan Jajic ett fint avslutsläge innanför straffområdet efter knappa kvarten spelad men Varberg hade sina chanser de också.

Robin Books volleyavslut, efter ett fint samspel med mittfältaren Ayer Boya, i den 24:e minuten är ett sådant exempel. Däremot var det en av få riktigt heta chanser som Varberg hade i första halvlek. Och när ett läge väl uppstod var bortaspelarna ineffektiva. I paus stod det således alltjämt 0-0.

Om man var ineffektiva under de första 45 minuterna kan man inte påstå samma sak om Varberg i inledningen av matchens andra akt. Bara minuter efter att huvuddomare Granit Maqedonci blåst igång drabbningen på nytt avlossade gästernas Daniel Krezic ett galet skott – som seglade in bakom en chanslös Hampus Elgan.

- Det är en sanslös fullträff, det är ett stenhårt skott, säger C Mores kommentator Adam Pinthorp.

Efter den mäktiga missilen till skott agerade BP-tränaren Jonevret direkt genom att sätta in Alexander Nilsson och byta ut Albin Linnér. Och efter bara ett fåtal minuter på planen spelade Nilsson fram Dusan Jajic – som sköt in utjämningen. Därefter hade gästerna sina chanser att återta ledningen men bollen ville inte in och mötet slutade lika på ett.

Det oavgjorda resultatet gör att den sista omgången blir väldigt, väldigt spännande att följa. Såväl i toppen som i botten.

Varberg toppar tabellen på 54 poäng, tvåa är Mjällby på 53 poäng, trea J-Södra på 51 poäng och fyra Brage på 51 poäng. Mjällby spelar dessutom i morgon, måndag, hemma mot Syrianska och en seger där gör att de spelar allsvenskan 2020.

I den sista omgången tar Varberg emot Mjällby, Brage tar emot Västerås och J-Södra tar emot BP.

Botten då?

BP är på kvalplats med 27 poäng, likaså är Frej på kvalplats med sina 29 poäng. På nedflyttningsplats finns Öster med 26 poäng och Syrianska med 25 poäng. Syrianska spelar alltså i morgon borta mot Mjällby.

I den sista omgången åker BP för att möta J-Södra borta, Syrianska tar emot Halmstad hemma och i Växjö möts Öster och Frej.

Dramatik att vänta.

Startelvor:

Brommapojkarna: Elgán – Suljic, Pehrsson, Sandberg Magnusson, Omondi, Jajic, Hellqvist, Gustafsson, Nordström, Björkén, Linnér

Varberg: Strömberg – Zackrisson, Modig, Ejupi, Seljmani, Book, Netabay, Möller, Liljenbäck, Krezic, Boya