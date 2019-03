TV: VSK slog BP i premiären - Johansson avgjorde och staket brakade ihop

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Ladda ner Fotbollskanalens app via Google Play.

Foto: Bildbyrån/ C More.

Västerås SK besegrade i dag BP i superettan-premiären. Avgörandet kom i andra halvlek - och supportrar föll på hög. När Simon Johansson firade med fans föll ett staket ihop. - Skönt att få sätta dit den till slut, säger VSK-hjälten till C More.

Västerås SK blev i fjol uppflyttat till superettan och ställdes i eftermiddag mot Brommapojkarna, som i fjol blev nedflyttat från allsvenskan, i premiären i superettan. Detta på ett soligt Grimsta i Stockholm.

Västerås behövde bara en halv halvlek för att ta ledningen i matchen. En djupledsboll nådde fram till förre Hammarby-backen Stefan Batan som kom fri med Rasmus Emanuelsson i BP-målet och kunde placera in 1-0 för VSK. Målet var inte bara VSK:s första för säsongen utan också det första i årets upplaga av superettan.

I slutet av första halvlek kunde BP däremot kvittera. Alexander Nilsson vann bollen högt och spelade bollen snett inåt bakåt till en framrusande Fritjof Björkén som inte gjorde något misstag när han placerade in 1-1.

Men den här eftermiddagen var VSK:s. I slutet av andra halvlek avslutade Simon Johansson en kontring och rullade in segermålet till 2-1. Johansson firade vilt och sprang bort mot de tillresta bortasupportrarna, som visade minst lika stor glädje och föll på hög in mot planen, då ett staket brakade ihop under jubelscenerna.

- Det var ganska tur med avslutet, men jag får den runt honom (målvakten) i alla fall, så det var skönt, säger Johansson till C More.

- Jag visste att vi skulle få mycket kontringar, så när vi väl vann bollen i rätt läge, så var det bara att ställa om och vi hade flera chanser, så det var skönt att sätta dit den till slut, fortsätter han.

Västerås höll därefter - trots rejält BP-tryck mot mål - undan och tog tre poäng i superettan-premiären.

- Bittert som djävulen. Vi vet att de är bra på omställningar och ger dem två omställningar, där de gör mål, säger BP-kaptenen Gustav Sandberg Magnusson till C More.

- Vi har mycket tryck, men skapar inte det där hundraprocentiga. Vi skulle kanske haft en straff och sådär, men så är det, fortsätter han.

Lagens startelvor:

Brommapojkarna: Emanuelsson - Björkén, Suljic, Pehrsson, Nordström - Hansson, Gradén, Sandberg Magnusson - Hellquist, Omondo, Nilsson

Västerås SK: Fagerström - Florén, Persson, Berisha, Johansson, Batan, Safari, Svensson, Ljevar, Gaete Moggia, Tronét