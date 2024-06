Varberg skrällvann - Frigell Jansson hjälte

Ett västkustderby i superettan väntade på lördagen. Utsiktens BK, som jagar Degerfors och Landskrons BoIS i toppen av tabellen, tog emot nästjumbon Varbergs BoIS.

Varbergs BoIS, som åkte ur allsvenskan förra säsongen, har haft en tuff start på årets upplaga av superettan. Elva poäng på lika många matcher var deras facit inför lördagens batalj.

Desto bättre har det gått för Utsiktens BK - som alltjämt har hängt med i toppen av serien.

Men det var Varbergs BoIS som skulle dra det längsta strået i drabbningen. Det dröjde - men till slut fick klubben in det förlösande ledningsmålet i minut 70.

Leo Frigell Jansson nådde nämligen högst på en hörna - och knoppade snyggt in 1-0.

Detta blev också slutresultatet, då Utsiktens BK inte lyckades kvittera under de sista 20 minuterna. Varberg gick därmed upp på kvalplatsen efter att ha legat under nedflyttningsstrecket inför matchen. Krisande Örgryte IS är nu nästjumbo.

Startelvor:

Utsiktens BK: Hadaya - Mohideen, Brandt, Rodeblad Lowe, Moenza - Westermark, Zurmati, Pekalski, Skoglund - Lima, Book.

Varbergs BoIS: Olsson - Sverrisson, Zackrisson, Dahlström, Frigell Jansson - Bjerkebo, Tranberg, Tokich, Montiel - Edlund, Yusuf.