Wede: "Det bara small - sedan minns jag ingenting"

Det var ungefär en halvtimme in i matchen mellan Helsingborgs IF och Gais i superettan under tisdagen som Calle Wede bars ut på bår efter en otäck krock med Carl Johansson. De tidigare lagkamraterna sprang in i varandra.

Wede åkte på en hjärnskakning i smällen och fick föras till sjukhus.

- Det är bättre än vad jag trodde att det skulle vara. Jag är lite mörbultad, men annars är det okej. Det är bra att det inte var mer än en hjärnskakning, säger Wede i dag till Göteborgs-Posten.

- Jag minns att jag skulle in i en duell, och att jag skulle fram med huvudet. Vi var lite skymda, det var spelare emellan, sen small det bara. Sedan minns jag ingenting därifrån, säger Wede.

Wede hade innan smällen gjort 1-1 för Gais i matchen, som Helsingborg till slut vann med 2-1.