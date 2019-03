AFC har skrällchans mot Norrköping – vidare med kryss: ”Ska vara smarta”

AFC Eskilstuna besegrade i fjol Brommapojkarna över två kvalmöten och blev klart för spel i allsvenskan i år. För två veckor sedan inledde laget tävlingssäsongen med att besegra Assyriska Turabdin med 4-0 i svenska cupen och förra helgen blev det en ny 4-0-seger mot IFK Värnamo.

- Jag tycker helt enkelt att vi har gjort vårt jobb. Vi har vunnit matcherna och visat att vi är mycket bättre än dem. Så ska det också vara. Vi spelar i allsvenskan och dem i division 1. Det har dock varit mycket skrällar hittills, så det är ändå bra gjort. Vi ska dock inte flyga iväg, vi måste ha fötterna på jorden och jobba hårt, säger AFC-mittfältaren Anel Rashkaj till Fotbollskanalen.

AFC har inför eftermiddagens sista gruppmöte med IFK Norrköping ett utmärkt läge att gå vidare till kvartsfinal. Båda lagen har samma poäng, men AFC har klart bättre målskillnad och är vid kryss eller seger vidare till kvartsfinal i turneringen.

- Vi har ett bättre läge än Norrköping eftersom att dem måste vinna matchen. Vi kan däremot inte gå in till matchen med inställningen att spela oavgjort. Vi ska ha mentaliteten att vi ska vinna matchen, även om vi givetvis måste spela smart också. Du kan inte hoppas på oavgjort i 90 minuter. Vi ska försöka som i de andra matcherna, men vi måste ha i huvudet att vi ska vara smarta, säger han.

AFC visade i fjol att laget är ett defensivt skickligt lag med endast 16 insläppta mål på 30 matcher i superettan. I eftermiddag kan just lagets defensiv bli viktig på Östgötaporten.

- Absolut! Det börjar alltid med det defensiva. Om man gör det bra defensivt och håller rent, så brukar man alltid få chanser offensivt. Det är en väldigt viktig del att försvarsspelet sitter, även om vi måste ta våra chanser och sätta dit dem.

Skulle du se det som en stor skräll om AFC slår ut Norrköping i cupen?

- Det är klart att Norrköping är favoriter på pappret, men vi såg att MFF var favoriter mot Öster och ÖFK förlorade mot ett division 1-lag. Vi tror på oss själva, har en bra grupp och kommer dit med ett bra självförtroende, säger Rashkaj.

Vad skulle det betyda för AFC att gå till en cupkvartsfinal?

- Det vore viktigt och skönt att få in den vinnarmentaliteten i laget, att man helt enkelt går ut till varje match och försöker att vinna. Det gör att det blir ett bra självförtroende i truppen och att vi får ett bra utgångsläge inför allsvenskan. Det är mycket som handlar om det mentala i fotboll för att nå bra resultat.

AFC Eskilstunas möte med IFK Norrköping börjar klockan 14.00 i eftermiddag och sänds på C More Live 5 och streamat på C More.