ALLA TV-TIDER: Så sänder C More Svenska Cupen för damer

16 lag gör upp i gruppspelet i svenska cupen för damer. Alla grupper är sedan

tidigare lottade och där väntar bland annat Stockholmsderbyt Hammarby-BP,

stormötet Rosengård-Linköping och fjolårstvåan Häcken mot fjolårstrean i Damallsvenskan

Kristianstad.



C More sänder 11 matcher från årets cupspel, där gruppsegrarna från de fyra

grupperna går till semifinal. C More sänder båda semifinalerna, medan finalen

sänds av både C More och SVT. Regerande mästare är BK Häcken.

Se alla tv-tider och avsparkstider i faktarutan nedan.