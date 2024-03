Besvikelse i AIK efter missat cupavancemang: "Målsättningen var att ta sig till semifinal"

AIK var tvunget att vinna mot Djurgården för att ha en chans att ta sig vidare i svenska cupen. Men en vinst räckte inte. Det krävdes även att Hammarby förlorade eller kryssade mot Kif Örebro. Om både Örebro och AIK skulle vunnit hade det avgjorts på målskillnad.

Ett tag såg det ut att kunna gå vägen för AIK. Men Hammarby drog ifrån mot Kif Örebro och Djurgården kvitterade sent mot AIK. Det innebär att det är Hammarby som går vidare till slutspel i svenska cupen.

- Jag tycker att vi bjuder in Djurgården i matchen självmant. De hade kunnat göra något mål även innan den fasta situationen så det blir oroligt i onödan tycker jag. Det är skitsurt, säger AIK:s tränare Jesper Björk till Fotbollskanalen.

AIK fick ingen drömstart mot Djurgården. Olivia Ländin Sjöblom nickade in 1-0 redan efter 15 minuter. Men AIK:s Moa Sjöström såg till att kvittera knappt fyra minuter senare.

- Det var en jättebra boll som jag fick med mig sedan försökte jag slå in den men hon räddade. Sedan var det bara krig in i målet. Den skulle bara in, säger Sjöström till Fotbollskanalen.

Strax efter paus kom AIK:s ledningsmål. Patricia Fischerova stod rätt i straffområdet och tryckte dit 2-1. Men vid det här laget ledde Hammarby med 3-1 mot Kif Örebro. Inget svenska cupen-slutspel och ingen derbyseger. Med sju minuter kvar av ordinarie tid kvitterade Djurgården.

- Det klart det inte känns bra att komma härifrån med ett kryss, säger Jesper Björk och fortsätter.

- Men jag tar med mig derbykaraktären. Vi står upp bra och det smäller på bra.

Hur gärna ville ni ta slutspelsplatsen?

- Målsättningen var att ta sig till semifinal. Men det var en tuff grupp och vi når inte hela vägen dit, säger Björk.

Tre veckor till premiär i damallsvenskan. Hur ligger ni till?

- Helt okej. Vi har bra processer och har gjort det bra i träningsmatcher och ett helt okej cupspel. Vi kliver in med gott mod och gott självförtroende. Sedan är det tråkigt att spela 2-2 mot Djurgården, så är det bara.