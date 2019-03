Busch Thor tillbaka – men Sirius-duo missar cupmatch

Under söndagen ställs Sirius borta mot Östersunds FK i den sista gruppspelsmatchen i svenska cupen. Då är Niklas Busch Thor och Ian Sirelius tillbaka i Sirius-truppen efter att ha missat mötet med Halmstad på grund av skador.

Däremot får Sirius klara sig utan Jonas Lindberg och Philip Haglund. De bägge spelade från start i Sirius möte med HBK, men nu utgår de på grund av skador. Två tunga avbräck för Sirius, som behöver tre poäng mot ÖFK för att utmana Halmstad om gruppsegern.

Du ser söndagens möte mellan ÖFK och Sirius på C More Fotboll och kan streama matchen via cmore.se. Avspark 15:00.

Sirius trupp mot Östersund:

Lukas Jonsson, Karl Larson, Kebba Ceesay, Niklas Busch Thor, Tim Björkström, Elias Andersson, Charbel Georges, Henry Offia, Ian Sirelius, Axel Björnström, Adam Ståhl, Jesper Arvidsson, Christer Gustafsson, Sherko Faiqi, John Junior Igbarumah, Abdul Razak, Mohammed Saeid, Gustav Nyberg