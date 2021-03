Coronautbrott i Djurgården - cupmatchen spelas som planerat

Djurgården spelar den avgörande cupmatchen mot Kalmar FF under lördagen. För att tappa avancemanget krävs det att Dif förlorar med 0-8 mot smålänningarna. Nu har de drabbats av ett bakslag. Djurgården bekräftar att de drabbats av coronafall i truppen.

- Vi har fått några positiva coronafall i truppen och testat samtliga i laget under dagen. Vi håller i nuläget på att utvärdera laboratoriesvaren och kommer att återkomma med mer info när vi vet den specifika omfattningen. Vi har informerat Kalmar om läget och kommer att vidta alla nödvändiga åtgärder för att vi ska kunna spela matchen på ett säkert sätt, säger naprapaten Kalle Barrling till klubbens hemsida.

Sportchefen Bosse Andersson:

- Vi har informerat Kalmar och de känner sig väldigt trygga med den information de har fått och de åtgärder vi har genomfört. De är redan på plats i Stockholm och vi är överens om att genomföra matchen. För vår del kommer vi dock att sakna någon eller några spelare men där har vi en bred trupp att fylla på ifrån, kommenterar sportchef Bosse Andersson.



Från gästande Kalmar FF:s håll känner man ingen större oro. De litar på att läkarna gör rimliga bedömningar om matchen går att genomföra eller inte.

- De olika medicinska teamen har ju varit i kontakt med varandra under dagen och vi känner oss trygga med den information vi har fått. Sedan är det ju ett allvarligt läge i samhället som man ska ha all respekt för där vi påminner våra spelare och ledare i princip dagligen om att tänka smittsäkert. Det gör vi även inför den här resan där vi åker och bor smittsäkert och sedan åker direkt till arenan. Utöver det återstår bara spelet på planen, men i det här fallet tror jag inte att smittrisken ligger där med tanke på att Djurgården kommer att isolera de fall som upptäckts, säger KFF:s sportchef Jörgen Pettersson.

Vilka spelare det rör sig om framgår inte. Djurgården uppger att de under lördagen kommer ge mer information om hur truppläget poåverkas.

Matchen spelas under lördagen med start 17.00. Den går att se via C More Fotboll eller streama på Cmore.se.